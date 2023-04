Açúcar sobe na ICE para máxima de mais de 11 anos com oferta apertada

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 19:26 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto e branco na ICE subiram para picos de 11 anos e meio na quinta-feira, com as preocupações com a oferta intensificadas pelas recentes chuvas no Brasil, enquanto os preços do café caíram.







AÇÚCAR

* Maio açúcar bruto fechou em alta de 0,48 centavos, ou 1,8%, a 26,99 centavos de dólar por libra-peso, após estabelecer uma máxima em 11 anos e meio de 27,41 centavos.

* Os comerciantes disseram que a produção abaixo do esperado na Índia, Tailândia e China reduziu a oferta, enquanto a colheita no centro-sul do Brasil foi retardada pelas chuvas.

* A associação de usinas do centro-sul, a Unica, informou na quinta-feira que a produção de açúcar na principal região centro-sul do Brasil totalizou 542.000 toneladas na primeira quinzena, volume abaixo do esperado.

* O açúcar branco subiu 25 dólares, ou 3,6%, fechando a 720,10 dólares a tonelada, após máxima de 730,50.

CAFÉ

* O café robusta caiu 8 dólares, ou 0,3%, para 2.405 dólares a tonelada, depois de atingir o pico de 2.489 dólares na quarta-feira, o maior valor em quase 12 anos.

* Os operadores disseram que o mercado continua sustentado por ofertas apertadas, com os agricultores do Vietnã, maior produtor de robusta, tendo pouco para vender. A colheita de robusta no Brasil também está apenas começando a ganhar ritmo.







* O café arábica caiu 3,4 centavos, ou 1,8%, a 1,882 dólar por libra-peso.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)







