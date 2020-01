Açúcar/Secex: Brasil exportou em 2019 14% menos açúcar (bruto e refinado)

São Paulo, 02/01 – O Brasil exportou em 2019 14% menos açúcar (bruto e refinado) e obteve uma receita 21% menor que a de 2018. Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia divulgados nesta tarde mostram embarques de 19,063 milhões de toneladas, contra 22,184 milhões de toneladas nos 12 meses do ano anterior. Já a receita totalizou US$ 5,368 bilhões, ante US$ 6,811 bilhões de igual período de 2018.

Em dezembro, os embarques totalizaram 1,473 milhão de toneladas, queda de 7,2% em relação aos 1,588 milhão de toneladas de dezembro do ano anterior. Do total exportado no mês passado, 1,286 milhão de toneladas foram de açúcar demerara e 159,8 mil toneladas, de refinado. O resultado considera 21 dias úteis.

A receita obtida com a exportação do alimento em dezembro foi de US$ 421,6 milhões, 6,2% menor que a registrada em dezembro de 2018, de US$ 449,7 milhões.