Açúcar: OIA reduz previsão de déficit na safra global 2020/21

São Paulo, 04/06 – A Organização Internacional do Açúcar (OIA) reduziu sua expectativa de déficit do balanço global da safra 2020/21 do adoçante (que vai até setembro deste ano) de 4,782 milhões de toneladas (estimativa de fevereiro) para 3,142 milhões de toneladas.

A estimativa de consumo no período caiu de 173,822 milhões de toneladas para 172,377 milhões de toneladas. “A soma da redução no Brasil e na Índia em decorrência dos casos de covid-19 representa 500 mil toneladas, enquanto um ajuste na perda de demanda em destinos turísticos fica em 290 mil toneladas”, mostra relatório da organização.

A estimativa de produção global teve alta de 195 mil toneladas ante a projeção de fevereiro, para 169,235 milhões de toneladas. “Apesar de o volume incluir reduções nas projeções de Tailândia e Cuba, a produção no Centro-Sul do Brasil foi revisada para cima em decorrência de uma maior alocação da cana para açúcar.” A Organização projeta que o País produza 38,076 milhões de toneladas entre outubro de 2021 e setembro deste ano.

Para a safra global 2021/22, a expectativa é de déficit de 2,674 milhões de toneladas no mundo.

Etanol – A OIA projeta que a produção global de etanol em 2021 deve ficar em 103,9 bilhões de litros, 3 bilhões de litros a mais do que em 2020, mas ainda abaixo dos níveis pré-pandemia. “Nos Estados Unidos, os preços de milho subiram, pressionando os custos com insumos.” No Brasil, diz a organização, uma safra menor de cana-de-açúcar no Centro-Sul e um mix mais açucareiro devem reduzir a produção do biocombustível à base de cana.

