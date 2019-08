Açúcar: Índia amplia subsídios para exportação; Unica repudia prática

Ribeirão Preto, 28 – O governo da Índia anunciou uma nova rodada de subsídios para que usinas do país exportem açúcar. Na safra 2019/2020, a partir de 1º de outubro, as companhias terão US$ 876,74 milhões de suporte público para comercializar 6 milhões de toneladas, ou US$ 146,14 por tonelada. O volume é maior que o de 5 milhões de toneladas subsidiado na atual safra pelo governo indiano.

A medida visa a reduzir os estoques internos do açúcar, que chegam a 17 milhões de toneladas, mais da metade da produção da Índia, estimada em 32 milhões de toneladas em 2018/2019. O novo suporte ocorre mesmo após a Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizar a abertura de três contenciosos, solicitados por Austrália, Brasil e Guatemala, para investigar a prática e também a adoção de subsídios aos produtores de cana.

Em nota, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), principal entidade do setor no Brasil, repudiou a iniciativa do governo da Índia e considerou que a medida fere a livre concorrência e a competitividade do mercado internacional. Para o presidente da Unica, Evandro Gussi, a política indiana é insustentável e deve ser revista. “O setor produtivo brasileiro busca apenas o respeito às regras estabelecidas pela OMC para que todos os países produtores possam competir de forma justa em um cenário internacional que siga os preceitos de mercado. Estamos sendo punidos por nossa eficiência”, informou.

Segundo o executivo, a nova rodada de subsídios trará “mais um ciclo de safra internacional com preços distorcidos artificialmente, prejudicando milhares de produtores de diversos países”. Desde 2018, quando a Índia passou a conceder benefícios às usinas para comercializarem o açúcar, o preço da commodity recuou para o menor nível em uma década.

