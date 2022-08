Açúcar: exportação em julho é 22,4% maior em volume e soma 2,88 mi de toneladas

São Paulo, 01/08 – O Brasil exportou em julho 2,88 milhões de toneladas de açúcares e melaços, 22,4% mais do que em igual mês de 2021, quando embarcou 2,47 milhões de toneladas. O volume é 22% superior ao registrado em junho deste ano, de 2,36 milhões de toneladas.







A receita obtida com a exportação em julho foi de US$ 1,14 bilhão, 44,6% superior à de US$ 825,95 milhões de julho do ano passado, e 23% maior do que os US$ 926,78 milhões registrados em junho deste ano. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, foram divulgados nesta tarde e consideram 21 dias úteis.

No acumulado do ano, o País exportou 12,66 milhões de toneladas de açúcar. A receita no período foi de US$ 4,99 bilhões. Os resultados representam, respectivamente, queda de 17,15% e alta de 0,62% na comparação com igual período de 2021.