Açúcar: Czarnikow eleva estimativa de superávit global para 8,8 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2024 - 19:57 Para compartilhar:

São Paulo, 19/07 – A trading britânica Czarnikow estimou que o superávit global de açúcar será de 8,8 milhões de toneladas na temporada 2024/25 (outubro de 2024 a setembro de 2025), 3,4 milhões de toneladas acima da previsão apresentada em junho. O saldo maior reflete a perspectiva de aumento da produção da União Europeia, Tailândia e Índia.

A Czarnikow espera que a produção global do adoçante atinja 189,7 milhões de toneladas em 2024/25, um aumento de 3,2 milhões de toneladas em relação à estimativa anterior. Este será o maior nível de produção já registrado, superando a temporada 2017/18.

Na temporada 2024/25, a Czarnikow prevê que a Índia produzirá 33,7 milhões de toneladas de açúcar. Isso seria um aumento de 2,2 milhões de toneladas em relação à temporada anterior. Para esse incremento, cita condições climáticas favoráveis, o que deve contribuir para uma produtividade maior. “As chuvas de monções chegaram antes do previsto na Índia, trazendo níveis normais de precipitação. Os níveis dos reservatórios melhoraram nas principais regiões produtoras de cana, como Maharashtra e Karnataka, graças às chuvas de monções”, afirmou.

No relatório da Czarnikow, assinado por Samia Ohiduzzaman, a trading também apresenta uma visão otimista sobre a safra brasileira. “A maioria dos relatos vindos do maior produtor de açúcar do mundo, o Centro-Sul do Brasil, são de tempo seco e desempenho da cana pior do que o esperado. Mas acreditamos que a área de cana lá seja muito maior do que muitos outros observadores acreditam e, portanto, não reduzimos muito a produção de açúcar nesta temporada”, disse.

O consumo global de açúcar deverá ser de 180,8 milhões de toneladas na temporada 2024/25, queda de 200 mil toneladas ante a estimativa anterior da Czarnikow.