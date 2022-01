Açúcar bruto toca mínima de 5 meses na ICE; café robusta recua

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do açúcar bruto na ICE atingiram uma mínima de cinco meses nesta quinta-feira, pressionados pela melhoria das perspectivas de fornecimento nas regiões em crescimento, enquanto o sentimento de risco prevalecia em mercados financeiros mais amplos.

O café robusta caiu, diante do bom desenvolvimento da safra no Vietnã, principal produtor.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março caiu 0,15 centavos de dólar, ou 0,8%, a 18,19 centavos de dólar por libra-peso, após atingir seu nível mais baixo desde o início de agosto, a 18,15 cents.

* Operadores observaram que as colheitas na Tailândia e na Índia estão indo bem e que tem havido muitas chuvas nas últimas semanas nas áreas de cultivo de açúcar do Brasil.

* Eles acrescentaram que as expectativas estão crescendo de que o mercado pode ficar equilibrado em vez de deficitário nesta temporada e os fundos devem continuar a vender se os mercados mais amplos permanecerem sob pressão.

* O açúcar branco para março subiu 0,1%, para 488,80 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café robusta para março caiu 14 dólares, ou 0,6%, a 2.307 dólares a tonelada, estendendo seu recuo após uma máxima em 10 anos de 2.384 no final de dezembro.

* Operadores disseram que o robusta estava sob pressão da safra do Vietnã, principal produtor da variedade, que está progredindo bem.

* O café arábica para março caiu 0,05 centavos a 2.317 dólares por libra-peso.

* A atenção está voltada para a safra de 2022 no maior produtor Brasil, com previsões após visitas da indústria às lavouras. A safra de arábica, cujo desenvolvimento foi prejudicado pela seca e geadas do ano passado, começará a ser colhida em abril.

(Por Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

