Açúcar bruto tem leve recuperação na ICE; café robusta atinge mínima de 3 meses

NOVA YORK/ LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE fecharam ligeiramente em alta nesta segunda-feira, recuperando-se de uma mínima de três semanas estabelecida no início da sessão e encerrando uma série de sete sessões de perdas.

Os preços do café robusta caíram para uma mínima de três meses.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março fechou em alta de 0,02 centavos de dólar, ou 0,1%, a 18,22 centavos de dólar por libra-peso, recuperando-se após atingir o menor preço desde 11 de janeiro, a 17,90 centavos.

* Operadores disseram que o recente desempenho fraco do mercado criou uma perspectiva técnica de baixa.

* As fortes chuvas no principal exportador de açúcar do Brasil no fim de semana também melhoraram as perspectivas para a produção de cana.

* Uma expectativa de melhora para a produção na Índia também pesou sobre os preços.

* A Índia provavelmente produzirá 31,45 milhões de toneladas de açúcar no ano comercial de 2021/22, quase 3,1% a mais que a estimativa anterior, com a produção prevista para saltar no Estado de Maharashtra, no oeste.

* O açúcar branco de março caiu 2,70 dólares, ou 0,5%, a 492,50 a tonelada por tonelada.

* Um pequeno déficit global de açúcar é esperado na temporada 2022/23, disse a consultoria Green Pool na segunda-feira em sua primeira previsão para o período.

CAFÉ

* O café robusta de março caiu 18 dólares, ou 0,8%, para 2.175 dólares a tonelada, após cair para uma mínima de três meses de 2.161 dólares.

* Operadores disseram que uma aceleração no ritmo das exportações do principal produtor de robusta do Vietnã aliviou as preocupações sobre o aperto da oferta de curto prazo e ajudou a colocar o mercado na defensiva.

* O café arábica de março perdeu 0,8 centavo de dólar, ou 0,3%, a 2,351 dólares por libra-peso.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

