Açúcar bruto se recupera na ICE com ganhos no petróleo e ativos globais, café também avança

Por Paul Simao e Marguerita Choy

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do açúcar bruto na ICE se recuperaram nesta quarta-feira, após quedas acentuadas na sessão anterior, com os preços do petróleo e as ações globais subindo.

Os futuros do café também fecharam em alta.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para julho ​​​​subiu 0,26 centavo de dólar, ou 1,6%, para 16,69 centavos de dólar por libra-peso, após uma queda na véspera de 2,1% e mínima de dois meses de 16,19 centavos de dólar vista na segunda-feira.

* Operadores afirmaram que ações nos mercados financeiros mais amplos continuam a direcionar desvalorização do açúcar, apesar da difícil demanda.

* “Os comentários pacíficos de Jerome Powell ao Congresso ontem tiraram um pouco da tensão da mensagem agressiva do Fed na última quarta-feira. Ventos positivos para os futuros da agricultura e ativos de risco em geral”, afirmou a Peak Trading Research.

* A São Martinho planeja mudar sua estratégia de produção esta temporada, para aumentar a produção do etanol e reduzir do açúcar. [nL2N2O42VB]

* O açúcar branco para agosto fechou em alta de 4,90 dólares, ou 1,2%, para 423,60 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para setembro avançou 1,8 centavo de dólar, ou 1,2%, para 1,539 dólar por libra-peso, depois da mínima de um mês de 1,4905 dólar na segunda-feira.

* Operadores afirmaram que a compra mais forte de torrefadores estava nos planos após a recente queda nos preços, apesar de preocupações recentes com a safra do próximo ano no maior produtor, o Brasil, manter os ganhos sob controle.

* A Nespresso ainda não aumentou os preços de suas cápsulas, apesar de uma forte alta nas cotações de referência dos grãos arábica, optando por esperar para ver se a tendência vai se sustentar ao longo do tempo.

* O café robusta para setembro fechou em alta de 26 dólares, ou 1,6%, para 1.623 dólares a tonelada.

* Os estoques de robusta na ICE começaram a recuar e estão atualmente em 152.650 toneladas, ante 157 mil em 1º de junho.

Veja também