Açúcar bruto recua na ICE; café robusta também cai

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do açúcar bruto fecharam ligeiramente em baixa nesta quinta-feira, enfraquecidos pelos preços mais baixos de energia, enquanto o café robusta caiu ainda mais em relação ao pico de quatro anos e meio estabelecido no início desta semana.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março fechou em queda de 0,08 centavo de dólar, ou 0,4%, em 19,62 centavos de dólar por libra-peso.

* Operadores disseram que os preços mais fracos da energia contribuíram para o declínio modesto. [O/R]

* Mas o mercado continua obtendo suporte de uma perspectiva reduzida para a produção de açúcar deste ano no centro-sul do Brasil, embora as chuvas recentes aparentam ter melhorado a previsão para a safra de cana-de-açúcar do próximo ano.

* Há previsão de mais chuvas no final de semana no principal cinturão de açúcar do Brasil.

* A Índia deve produzir cerca de 30,5 milhões de toneladas de açúcar na temporada que começou em 1º de outubro, uma queda de 1,6% em relação à estimativa anterior da indústria, disse um importante órgão de produtores nesta quinta-feira.

* O açúcar branco para dezembro ​​fechou em queda de 2,90 dólares, ou 0,6%, em 515,60 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café robusta para janeiro fechou em queda de 20 dólares, ou 0,9%, em 2.177 dólares a tonelada, com o mercado estendendo seu recuo de um pico de quatro anos e meio de 2.278 dólares estabelecido na terça-feira.

* Operadores disseram que o mercado permaneceu sustentado pelos altos custos de frete e disponibilidade limitada de embarque de contêineres antes da colheita do Vietnã, que deve começar no mês que vem.

* Traders no Vietnã disseram na quinta-feira que os preços do robusta para a próxima safra seriam muito mais altos do que na anterior, devido aos custos de produção e taxas de frete mais altos.

* O café arábica para dezembro perdeu 1,4 centavo de dólar, ou 0,7%, em 1,9995 dólar por libra-peso.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)







