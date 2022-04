Açúcar bruto recua na ICE; café arábica se recupera

Por Marcelo Teixeira e Nigel Hunt

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE caíram nesta sexta-feira, pressionados pela recente fraqueza nos preços do petróleo e pelo dólar mais forte, enquanto o café arábica fechou em alta pela quarta sessão consecutiva.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para maio fechou em queda de 0,12 centavo de dólar, ou 0,6%, a 19,37 centavos de dólar por libra-peso.

* Operadores disseram que o início da nova temporada de açúcar no Centro-Sul do Brasil aumentaria o foco nos preços de energia, já que as usinas escolhem usar a cana-de-açúcar recém-colhida para produzir etanol para biocombustível ou açúcar.

* O Brasil exportou 1,44 milhão de toneladas de açúcar em março, contra 1,97 milhão de toneladas no ano passado.

* O açúcar branco para maio caiu 3 dólares, ou 0,6%, para 538,50 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para maio fechou em alta de 2 centavos de dólar, ou 0,9%, a 2,284 dólares por libra-peso​​, o quarto ganho consecutivo.

* Operadores disseram que a recente liquidação de posições compradas de fundos havia diminuído, e que o mercado estava recuperando terreno de forma constante, apesar das preocupações com a demanda devido aos lockdowns na China e à guerra na Ucrânia.

* O Brasil, maior produtor de café do mundo, exportou 203.112 toneladas de café verde em março, contra 241.605 toneladas um ano atrás, disse o governo.

* O café robusta para maio perdeu 26 dólares, ou 1,2%, para 2.139 dólares a tonelada.

