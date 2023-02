Açúcar bruto recua ainda mais na ICE; café também fecha em queda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/02/2023 - 19:08 Compartilhe





NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto caíram nesta sexta-feira, com o mercado caindo ainda mais em relação ao pico de seis anos estabelecido no início da semana, enquanto os preços do café também recuaram.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março fechou em queda de 0,42 centavo, ou 1,9%, a 21,24 centavos de dólar por libra-peso, tendo atingido um pico de seis anos de 21,86 centavos na quarta-feira. O contrato ganhou 1,3% na semana, após alta de 6,3% na semana anterior.





* Operadores disseram que o recente aumento do mercado foi impulsionado em parte pela produção abaixo do esperado na Índia, o que aumentou a preocupação com a escassez de oferta.

* As fortes chuvas na Índia, o segundo maior produtor mundial, levaram a uma redução na moagem de cana-de-açúcar e “catalisaram um movimento de alta nos preços do açúcar”, disse a Fitch Solutions em nota nesta sexta-feira.

* A decisão do Brasil de acabar com a isenção de impostos sobre as importações de etanol combustível também pode levar a um maior uso da cana para produzir o biocombustível internamente em detrimento do açúcar.

* O açúcar branco de março caiu 15,50 dólares, ou 2,7%, para 551,30 dólares a tonelada. O contrato perdeu 2% na semana.

CAFÉ

* O café arábica de março caiu 5,1 centavos, ou 2,9%, a 1,728 dólar por libra-peso, estendendo seu recuo da máxima de três meses de quarta-feira de 1,8420 dólar. O contrato, no entanto, registrou ganho de 1,7% na semana.





* O mercado tem sido apoiado pela cobertura de fundos, fortes prêmios físicos no Brasil e alguns falam que a produção no maior produtor mundial pode ser menor do que o esperado anteriormente na próxima temporada 2023/24.

* A trading Comexim espera que a nova safra brasileira 2023/23 cresça 10%, mas revisou para baixo sua visão para a safra atual.

* O café robusta de março caiu 18 dólares, ou 0,9%, para 2.031 dólares a tonelada. Perdeu 1% na semana.

* As exportações globais totais de café em dezembro caíram 7,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 9,81 milhões de sacas de 60 kg, informou a Organização Internacional do Café.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

