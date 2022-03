Açúcar bruto estende ganhos na ICE com petróleo; café arábica toca mínima de 2 meses

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE fecharam em alta nesta quarta-feira, estendendo os fortes ganhos da sessão anterior, uma vez que os preços do petróleo dispararam devido aos crescentes temores de interrupção da oferta.

O café arábica caiu mais de 3% para seu nível mais baixo em dois meses, já que alguns fundos liquidaram posições compradas.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para maio subiu 0,3 centavo de dólar, ou 1,6%, para 18,64 centavos de dólar por libra-peso, tendo terminado com alta de 3,6% na terça-feira.

* Preços mais altos de energia podem desviar a cana da produção de açúcar para a fabricação de etanol no maior produtor, Brasil.

* Embora os preços dos combustíveis no Brasil estejam estáveis ​​desde janeiro, quando a estatal Petrobras elevou os preços pela última vez, operadores acreditam que a pressão está aumentando por um novo aumento, o que intensificaria o apelo do etanol entre as usinas.

* Goldman Sachs disse que os preços da gasolina no Brasil estão atualmente 23% abaixo da paridade internacional.

* O açúcar branco para maio avançou 5,90 dólares, ou 1,2%, para 515,20 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para maio caiu 6,8 centavos de dólar, ou 2,9%, para 2,292 dólares por libra-peso. Anteriormente, atingiu o preço mais baixo desde 4 de janeiro, a 2,272 dólares por libra.

* Operadores disseram que o movimento em relação ao arábica parece ter sido causado por especuladores que realizam lucros e saem de parte de sua grande posição líquida comprada em meio a incertezas no mercado financeiro mais amplo provocadas pela guerra no Leste Europeu.

* A preocupação com a demanda na Rússia, um dos maiores consumidores do mundo, também foi citada.

* Os comerciantes de café estão buscando pagamentos antecipados de qualquer novo pedido da Rússia, já que as sanções ocidentais atingem o sistema financeiro do país.

* O café robusta para maio recuou 54 dólares, ou 2,6%, para 2.030 dólares a tonelada, tendo atingido anteriormente seu menor nível em 5 meses e meio a 2.026 dólares.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

Saiba mais