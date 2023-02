Açúcar bruto cai na ICE com foco do mercado no vencimento de março do adoçante branco

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 19:36 Compartilhe





NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do açúcar bruto fecharam em queda nesta segunda-feira, recuando do pico de seis anos da sessão anterior, com o foco do mercado no vencimento do contrato do açúcar branco de março.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março caiu 0,38 centavo, ou 1,8%, a 21,20 centavos de dólar por libra-peso. O primeiro vencimento subiu para um pico de seis anos de 21,89 centavos na sexta-feira.





* Operadores disseram que o mercado continuou recebendo suporte do aperto na oferta, que deve persistir pelo menos até o início do segundo trimestre deste ano.

* O açúcar branco de março, que venceu nesta segunda-feira, caiu 7,80 dólares, ou 1,4%, a 563,00 dólares a tonelada.

* As entregas de açúcar branco no vencimento do contrato de março foram de 3.819 lotes, ou 190.950 toneladas, segundo informações preliminares de operadores.

* É um volume relativamente pequeno. No ano passado, foram 358.650 toneladas licitadas contra o contrato de março de 2022.

CAFÉ

* O café arábica de maio fechou em alta de 2,1 centavos, ou 1,2%, a 1,7675 dólar por libra-peso.





* Operadores disseram que o mercado continua focado nas perspectivas para a safra de arábica deste ano no Brasil, com muitos esperando que não seja tão grande quanto o esperado alguns meses atrás.

* Eles também observaram que os estoques da bolsa estavam começando a cair, com o recente acúmulo de classificação agora resolvido.

* Os estoques de arábica certificados na ICE apresentaram uma pequena queda nesta segunda-feira para 873.104 sacas de 60 kg, depois de subirem para 891.933 sacas em 8 de fevereiro, a maior alta em sete meses e meio.

* O café robusta de maio subiu 5 dólares, ou 0,2%, para 2.044 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

