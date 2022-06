Açúcar bruto cai mais de 2% na ICE; café também recua

Por Marcelo Teixeira e Nigel Hunt

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE caíram acentuadamente nesta sexta-feira, influenciados pela fraqueza do real e notícias de que a produção na região centro-sul do Brasil foi maior do que o esperado durante a segunda quinzena de maio.





A inflação dos EUA acima do esperado foi vista como um fator de baixa nas commodities, já que a possibilidade de uma política monetária mais dura poderia afastar os investidores de ativos mais arriscados.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para julho fechou em queda de 0,42 centavo de dólar, ou 2,2%, a 18,87 centavos de dólar por libra-peso.

* A moagem de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil totalizou 43,69 milhões de toneladas na segunda quinzena de maio, informou o grupo industrial Unica nesta sexta-feira, enquanto a produção de açúcar atingiu 2,31 milhões de toneladas.

* Operadores disseram que a moagem de cana-de-açúcar e a produção de açúcar foram maiores do que o esperado.

* O açúcar branco para agosto recuou 14,40 dólares, ou 2,5%, a 564,30 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para setembro caiu 6 centavos de dólar, ou 2,6%, a 2,288 dólares por libra-peso.

* Operadores disseram que a desvalorização do real também pesou sobre os preços do café.

* A consultoria Safras & Mercado disse que os cafeicultores brasileiros venderam 33% da safra 2022/23 até agora, contra 40% na safra passada e 29% na média de cinco anos.

* O café robusta para setembro recuou 13 dólares, ou 0,6%, a 2.095 dólares a tonelada.