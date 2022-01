Açúcar bruto cai 2,2% para mínima de 5 meses na ICE; café arábica fica estável

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do açúcar bruto negociados na ICE fecharam com que de 2% nesta quarta-feira e atingiram a mínima de cinco meses durante a sessão, já que as chuvas continuam melhorando as perspectivas para a nova safra brasileira, enquanto a demanda está fraca.

Os contratos do café arábica terminaram estáveis ​​após um forte desempenho na sessão anterior.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março caiu 0,41 centavos de dólar, ou 2,2%, a 18,34 centavos de dólar por libra-peso, depois de atingir o menor nível em cinco meses durante a sessão, a 18,32 centavos de dólar/libra-peso.

* Segundo operadores, commodities que tiveram um bom desempenho em 2021 aumentaram efetivamente seu peso e, portanto, são vendidas durante o período de rebalanceamento, enquanto as commodities de baixo desempenho são compradas.

* Eles também observaram que as chuvas na região centro-sul do Brasil melhoraram as perspectivas para a safra deste ano.

* “As condições da safra vão melhorar e devemos ver as estimativas de cana (centro-sul) subir da faixa de 530-570 que era o consenso”, disse um corretor.

* O açúcar branco de março caiu 7,10 dólares, ou 1,4%, a 488,20 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para março fechou estável a 2,3175 dólares por libra-peso.

* Operadores disseram que o mercado teve um ímpeto ascendente depois de subir quase 4% na terça-feira e tem potencial para voltar às altas de 10 anos do mês passado nas próximas semanas.

* O café robusta para março caiu 28 dólares, ou 1,2%, a 2.321 dólares a tonelada, estendendo seu recuo de um pico de 2.384 dólares em dez anos, registrada no final de dezembro.

* Operadores disseram que o mercado continua sustentado, no entanto, por problemas da cadeia de suprimentos que interromperam os embarques do maior produtor de robusta, Vietnã.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

