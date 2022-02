Açúcar bruto avança na ICE à medida que temores do mercado financeiro diminuem

NOVA YORK/ LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto negociados na ICE subiram nesta terça-feira, superando a mínima de três semanas registrada na véspera, na esteira das ações mundiais que tiveram ganhos com comentários tranquilizadores de autoridades do Federal Reserve dos Estados Unidos.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março subiu 0,26 centavos de dólar, ou 1,4%, a 18,48 centavos de dólar por libra-peso, recuperando-se após atingir o preço mais baixo desde 11 de janeiro na segunda-feira, em 17,90 centavos.

* Os negociantes disseram que o mercado tem uma tendência de baixa, dada a visão crescente de que a produção está aumentando mais do que o previsto quando a temporada começou.

* Eles acrescentaram, no entanto, que muita coisa ainda pode mudar, principalmente em relação à recuperação da safra do maior produtor global, o Brasil, após a seca do ano passado.

* As exportações brasileiras de açúcar em janeiro caíram 31%, para 1,36 milhão de toneladas, disse o Ministério da Economia.

* O açúcar branco de março subiu 7 dólares, ou 1,4%, para 499,50 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café robusta de março avançou 3 dólares, ou 0,1%, para 2.178 dólares a tonelada, continuando a se recuperar de uma mínima de três meses, de 2.161 dólares, estabelecida na segunda-feira, com dados mostrando o aumento das exportações do principal produtor do Vietnã.

* O café arábica para março fechou em alta de 1,8 centavo, ou 0,8%, a 2,373 dólares por libra-peso, após uma baixa de três semanas na última sexta-feira.

* Operadores disseram que o arábica está sob pressão devido às preocupações com o aumento das taxas de juros, que fortalecem o dólar – tornando o café caro em dólar – e impedem os comerciantes de comprar, aumentando seus custos de empréstimos.

* As exportações brasileiras de café verde em janeiro caíram 19%, para 178.093 toneladas, mostraram dados do governo.

(Reportagem de Maytaal Angel)

