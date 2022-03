Açúcar bruto avança na ICE puxado por ganhos no petróleo; café arábica salta 3%

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto negociados na ICE fecharam em alta nesta quarta-feira, impulsionados por ganhos no petróleo e um dólar mais fraco, enquanto o café arábica ganhou quase 3% com cobertura de posições vendidas.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para maio fechou em alta de 0,36 centavo de dólar, ou 1,9%, a 19,47 centavos de dólar por libra-peso.

* O Rabobank disse em nota que os preços do açúcar podem precisar subir ainda mais para incentivar as empresas brasileiras a maximizar a produção do adoçante.

* O açúcar branco para maio caiu 0,1% para 540,10 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para maio subiu 6,15 centavos de dólar, ou 2,9%, a 2,2185 dólares por libra-peso​​, recuperando de perdas na sessão anterior.

* Operadores disseram que o mercado estava tecnicamente sobrevendido após a queda recente e pronto para uma correção. O arábica está pairando em torno dos preços mais baixos desde novembro.

* O café robusta para maio avançou 27 dólares, ou 1,3%, a 2.152 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

