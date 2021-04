Açúcar bruto avança 2% em dia de vencimento na ICE

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os preços futuros do açúcar bruto negociados na ICE avançaram nesta sexta-feira, dia que marcou o vencimento do primeiro contrato, com entregas estimadas por operadores em cerca de 575 mil toneladas.

AÇÚCAR

* O contrato maio do açúcar bruto expirou nesta sexta-feira em alta de 2,1%, a 17,44 centavos de dólar por libra-peso.

* As entregas frente ao vencimento totalizaram cerca de 1.350 lotes, ou 575 mil toneladas, segundo dados preliminares de operadores. Se confirmado, o volume representaria apenas 25% do reportado há um ano.

* Operadores disseram que o atraso da colheita no Brasil pode ser um dos fatores por trás da entrega relativamente pequena.

* Eles acrescentaram que, embora o nervosismo com a safra de cana do Brasil persista, a produção em importantes regiões da Índia e Tailândia está melhorando, indicando que o mercado global deve permanecer mais ou menos equilibrado neste ano.

* O açúcar branco para agosto recuou 1,4%, para 447,10 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O contrato julho do café arábica fechou em queda de 1,55 centavo de dólar, ou 1,1%, a 1,4145 dólar por libra-peso, após ter atingido na véspera o maior nível desde fevereiro de 2017, a 1,4765 dólar.

* Operadores disseram que o mercado aparentou estar sobrecomprado após a alta recente, o que levou alguns investidores a realizar lucros.

* As ofertas de arábica estão ficando mais apertadas à medida que o Brasil entra em um ano de baixa em seu ciclo bienal de produção. Também há sinais de que a demanda está se recuperando após a publicação de resultados de empresas como Starbucks, Keurig Dr Pepper e Tata Coffee.

* O café robusta para julho avançou 4 dólares, ou 0,3%, para 1.456 dólar por tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)

Veja também