Açúcar bruto atinge novo pico de 6 anos na ICE; café arábica também sobe

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 19:37 Compartilhe





NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE subiram nesta sexta-feira e atingiram uma máxima de seis anos, já que o mercado continuou a ser apoiado por preocupações com oferta restrita. Os preços do café arábica também subiram.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março subiu 0,13 centavo, ou 0,6%, a 21,58 centavos de dólar por libra-peso. O contrato do primeiro vencimento subiu para um pico de seis anos de 21,89 centavos no início da sessão e avançou 1,6% na semana.





* “As preocupações com a oferta global de açúcar foram desencadeadas por expectativas de uma desaceleração na produção tanto na UE, particularmente no segundo maior produtor do bloco, França, quanto na Índia”, escreveu a Fitch Solutions em nota.

* A moagem de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil totalizou 307 mil toneladas na segunda quinzena de janeiro, disse a Unica nesta sexta-feira, acima do mesmo período do ano passado, quando o processamento já havia sido interrompido nesta época.

* A Tailândia espera exportar 9 milhões de toneladas de açúcar no ano-safra 2022/23, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, informou o Gabinete do Conselho de Cana e Açúcar.

* O açúcar branco de março, que vence na segunda-feira, caiu 1,50 dólar, ou 0,3%, para 570,80 dólares a tonelada. Mas o contrato ganhou 3,5% na semana.

CAFÉ

* O café arábica de maio subiu 0,95 centavo, ou 0,5%, a 1,7465 dólar por libra-peso. O contrato avançou 0,78% na semana.





* Operadores disseram que o tamanho da safra de café do Brasil este ano continua sendo um foco principal, com muitos agora esperando que não seja tão grande quanto se esperava alguns meses atrás.

* Os estoques de arábica certificados na bolsa ICE caíram pelo terceiro dia consecutivo e não há mais café pendente de classificação.

* O café robusta de maio subiu 7 dólares, ou 0,3%, para 2.039 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias