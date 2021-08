Açúcar bruto atinge nova máxima de 4 anos e meio; café avança

Por Marcelo Teixeira e Nigel Hunt

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do açúcar bruto na ICE fecharam em alta nesta segunda-feira, atingindo nova máxima de quatro anos e meio, apoiado por compras de fundos ante contexto de oferta restrita, enquanto o café fechou em alta.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para outubro fechou em alta de 0,08 centavo de dólar, ou 0,4%, a 20,03 centavos por libra-peso, após avançar para um pico de 20,17 centavos de dólar – a máxima desde fevereiro de 2017.

* Os operadores afirmaram que uma redução das previsões de produção na região centro-sul do Brasil ajudou a restringir a oferta e impulsionou nova onda de compras de fundos.

* Os especuladores do açúcar bruto na ICE aumentaram sua posição líquida comprada em 18.012 contratos, para 195.392 na semana encerrada em 10 de agosto, de acordo com dados.

* Os operadores notaram que as posições compradas de investidores especulativos atingiram o maior patamar desde o fim de outubro de 2020, quando subiu para o pico de 211.334 lotes.

* “A compra de investidores aumentaram durante a forte alta, porém isso é finito e provavelmente agora está perto do fim”, disse em nota Tobin Gorey, analista do Commonwealth Bank of Australia.

* O açúcar branco para outubro avançou 5,20 dólares, ou 1,1%, para 496,30 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para dezembro fechou em alta de 0,5 centavo de dólar, ou 0,3%, a 1,8625 dólar por libra-peso.

* A consultoria brasileira, Pharos, notou em relatório que o clima nas áreas de café do Brasil permanecem mais seco que o normal para agosto, diminuindo ainda mais a umidade do solo antes do período de floração.

* O café robusta para novembro avançou 17 dólares, ou 0,9%, para 1.853 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

