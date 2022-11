Açúcar bruto atinge máxima de sete meses; café cai

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 19:48 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE atingiram uma máxima de sete meses nesta quarta-feira com a compra de fundos e preocupações com a inadimplência de usinas indianas nos contratos, antes de perder força no final para fechar com pouca mudança. O café arábica caiu.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março caiu 0,02 centavo, ou 0,1%, a 20,27 centavos de dólar por libra-peso, após subir para um pico de sete meses de 20,44 centavos durante a sessão.

* Os comerciantes disseram que a cobertura de curto prazo ligada à renegociação e inadimplência de usinas de açúcar indianas ajudou a desencadear o aumento inicial nos preços.

* O açúcar branco de março caiu 6,70 dólares, ou 1,2%, para 544,60 dólares a tonelada.

* Um total de 359.500 toneladas de açúcar branco indiano foi licitado contra o contrato de dezembro na ICE Futures Europe, mostraram dados da bolsa na quarta-feira.

CAFÉ

* O café arábica de março caiu 1,1 centavo, ou 0,7%, a 1,584 dólar por libra-peso, recuando para a mínima de mais de 15 meses da sessão anterior, de 1,5660 dólar.

* O mercado foi pressionado em parte por um grande fluxo de café arábica em armazéns aprovados pela ICE.

* Os estoques certificados da ICE subiram para 485.369 sacas em 16 de novembro, bem acima da mínima de 23 anos de 382.695 sacas registrada em 3 de novembro. Havia 577.099 sacas pendentes de classificação.

* O Rabobank disse em relatório que espera que o mercado global de café passe de um pequeno déficit em 2022/23 para superávit na temporada do próximo ano, ajudado por boas chuvas no Brasil e aumento da produção em resposta aos altos preços desde 2020, enquanto o crescimento da demanda era espera-se que seja fraco.

* O café robusta de janeiro caiu 10 dólares, ou 0,6%, para 1.792 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

