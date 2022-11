Açúcar bruto atinge máxima de 5 meses e meio na ICE; café recua

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 20:56 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto atingiram os preços mais altos na ICE em mais de cinco meses nesta segunda-feira, com a compra de fundos, enquanto os preços do café arábica recuaram.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março subiu 0,19 centavo, ou 1%, a 19,83 centavos de dólar por libra-peso, depois de atingir 19,98 mais cedo na sessão, o preço mais alto desde o final de maio.

* Os negociantes disseram que houve uma forte compra de especuladores que pareciam estar construindo uma grande posição comprada no adoçante.

* O açúcar branco de dezembro , que expira na terça-feira, subiu 2 dólares, ou 0,4%, a 568,50 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica de março caiu 1,2 centavo, ou 0,7%, a 1,669 dólar por libra-peso.

* Os negociantes disseram que um grande influxo de café arábica em armazéns aprovados pelo ICE continua sendo uma influência de baixa.

* O governo do Brasil informou que a média diária de exportações de café em novembro foi de 11.440 toneladas no final da segunda semana do mês contra 9.200 toneladas no mesmo período do ano passado.

* O café robusta de janeiro caiu 12 dólares, ou 0,7%, a 1.824 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias