Açúcar bruto amplia recuperação na ICE, café arábica cai 4,5%

LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE subiram nesta sexta-feira, com o mercado se afastando da mínima de um ano estabelecida no início desta semana, enquanto os preços do café arábica caíram acentuadamente.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de outubro fechou em alta de 0,39 centavos, ou 2,2%, a 17,94 centavos de dólar por libra-peso.

* Os negociantes disseram que a recente crise de venda de fundos diminuiu bastante, permitindo que o açúcar começasse a se recuperar após sua queda para a mínima de um ano de 17,20 centavos no início desta semana.

* Os dados da CFTC mostraram que os fundos aumentaram sua posição vendida em açúcar na semana até 2 de agosto.

* O açúcar branco de outubro subiu 22,90 dólares, ou 4,3%, a 550,90 dólares a tonelada.

* A Índia permitirá a exportação de mais 1,2 milhão de toneladas de açúcar, disse um funcionário do governo na sexta-feira.

CAFÉ

* O café arábica de setembro caiu 9,85 centavos, ou 4,5%, a 2,0945 dólares por libra-peso, apagando grande parte dos ganhos nas duas sessões anteriores.

* Os negociantes disseram que a preocupação de que uma desaceleração econômica global possa reduzir o consumo de café continua sendo uma influência de baixa, enquanto um dólar mais forte também pesa sobre os preços.

* O ritmo crescente de colheita no Brasil também foi visto como baixista.

* O mercado manteve-se sustentado, no entanto, pela queda dos estoques.

* O café robusta de novembro subiu de 1 dólar para 2.042 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)