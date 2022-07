Açúcar bruto amplia perdas na ICE e fecha em baixa de quase 1%; café arábica sobe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto negociados na ICE estenderam o movimento de baixa ocorrido na véspera e terminaram o dia em queda de quase 1%, influenciados pelo recuo nas cotações de combustíveis no Brasil, que pode levar o maior produtor do adoçante a ampliar sua fabricação em detrimento do etanol.







AÇÚCAR

* O vencimento outubro para o açúcar bruto caiu 0,17 centavo, ou 0,9%, a 18,67 centavos de dólar por libra-peso, estendendo o declínio de 2,9% da sessão anterior.

* Os negociantes disseram que é difícil ver os preços do açúcar subindo no curto prazo depois que a Petrobras cortou os preços da gasolina, um movimento que tende a levar as usinas brasileiras a aumentar a produção de açúcar às custas do etanol, um biocombustível à base de cana.

* Eles disseram que o preço do etanol no Brasil está atualmente abaixo do equivalente do açúcar, a 17 centavos de dólar em Nova York.

* A Archer Consulting afirmou que as usinas brasileiras aumentaram o hedge na ICE em junho, sinalizando a intenção de produzir mais açúcar.

* O açúcar branco de outubro caiu 3,70 dólares, ou 0,7%, a 535,90 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O contrato do café arábica de setembro subiu 1,65 centavo, ou 0,8%, a 2,1815 dólares por libra-peso, com o mercado se consolidando depois de subir quase 8% na segunda-feira.

* A Cooxupé, maior cooperativa de café do mundo, disse que a colheita na área onde opera atingiu 42,8% da safra, perto do nível visto nesta época do ano passado, já que os agricultores aumentaram o ritmo recentemente.

* O café robusta de setembro ficou estável em 1.998 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)