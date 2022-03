Açúcar branco atinge máxima de 5 anos na ICE, com limite a exportações da Índia

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os preços do açúcar branco na ICE atingiram os maiores patamares em cinco anos nesta sexta-feira, em meio a relatos de que a Índia, o segundo maior exportador de açúcar do mundo, poderia limitar as exportações no atual ano comercial para garantir suprimentos.

AÇÚCAR

* O açúcar branco para maio avançou 12,10 dólares, ou 2,2%, a 562,70 dólares a tonelada, tendo tocado a máxima desde o início de 2017 a 563,70 dólares.

* O potencial teto de exportação da Índia de 8 milhões de toneladas para o ano até o final de setembro pode resultar em uma proibição efetiva para as exportações a partir de maio, já que operadores dizem que as usinas já contrataram exportação de 7 milhões de toneladas até agora.

* O açúcar bruto para maio ​fechou em alta de 0,35 centavo, ou 1,8%, a 19,61 centavos de dólar por libra-peso, a máxima para o fechamento desde 23 de novembro.

CAFÉ

* O café arábica para maio permaneceu estável a 2,2185 dólares por libra-peso.

* Operadores disseram que o mercado está sem direção após uma recente liquidação de fundos que cortaram sua posição líquida comprada. A força da moeda brasileira também prejudicou as vendas dos agricultores.

* O café robusta para maio subiu 12 dólares, ou 0,6%, a 2.148 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

