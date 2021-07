ACSP: Vendas do comércio têm aumento de 22,1% em junho

Comparadas a maio, as vendas do comércio da Cidade de São Paulo tiveram aumento de 22,1% em junho. A recuperação foi registrada no balanço de vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que utiliza dados da Boa Vista para compor a análise.

Em relação a junho de 2020, os resultados do mês passado foram 36,4% maiores. A ACSP atribui o crescimento à diminuição das restrições de circulação impostas pela pandemia e ao aumento de pessoas vacinadas contra a covid-19 na capital.

A associação prevê bom desempenho até agosto, mês em que as vendas devem crescer em comemoração ao Dia dos Pais.

