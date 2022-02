Acron deve retomar obras de fábrica em Três Lagoas em julho, diz governo do MS

O grupo russo Acron, que comprou a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) da Petrobras em Três Lagoas (MS), pretende retomar as obras da fábrica em julho, segundo o governo de Mato Grosso do Sul. A previsão foi repassada pelo vice-presidente da Acron, Vladimir Kantor, ao governador Reinaldo Azambuja e ao prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, em reunião na última sexta-feira, 11, informou o governo local, em nota.

O objetivo do encontro, segundo o governo sul-mato-grossense, era tratar da política de incentivos fiscais para a retomada dos investimentos na fábrica. Kantor afirmou que a empresa está motivada com o negócio. “Estamos muito interessados em estar presentes em Mato Grosso do Sul. Gostaríamos de começar a trabalhar já em julho”, disse. As obras na planta industrial se iniciaram em 2011 e foram paralisadas em dezembro de 2014, quando estavam 81% concluídas. Após finalizada, a unidade teria capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 e 2.200 toneladas por dia, respectivamente.

No encontro, o governo estadual, a prefeitura e a empresa definiram a criação de um grupo de trabalho para estabelecer os pontos do acordo de concessão de benefícios fiscais para a retomada das obras. As reuniões do grupo se iniciarão nesta semana. De acordo com o governo, essa definição pode acelerar o processo de venda da unidade da Petrobras para a empresa russa. “Em curto prazo, vamos chegar a um documento finalizado, assinado por nós, e que vai permitir a continuidade das obras e dos investimentos por parte da Acron, com mais atividade econômica na região e mais oportunidades de emprego e renda”, disse o governador Azambuja, no comunicado.

Os incentivos tributários negociados com a Acron já estavam previstos no acordo entre prefeitura, governo e Petrobras. Com a venda da fábrica, o Executivo decidiu manter os benefícios aos compradores da planta, segundo a nota. “Nos comprometemos com essa manutenção para que os russos possam dar sequência aos investimentos. Agora, dado que o projeto vai ter algumas modificações em relação à ideia inicial, essas modificações precisam ser inseridas no termo de acordo”, apontou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado (Semagro), Jaime Verruck. Também presente no encontro, a gerente executiva de gestão de portfólio do Petrobras, Ana Paula Saraiva, afirmou que as tratativas vão contribuir para a efetivação da venda da UFN3 da estatal para a Acron. “Temos toda intenção de concluir essa venda no prazo mais rápido possível”, disse na reunião.

