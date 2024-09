‘Acredito que sim’, diz Boni sobre Faustão ter saído chateado da Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2024 - 9:25 Para compartilhar:

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido Boni, de 88 anos, disse acreditar que Faustão, 74, saiu chateado da TV Globo em 2021. O ex-chefão da emissora carioca admitiu que Fausto Silva nunca reclamou pessoalmente de ter sido dispensado pela Globo.

+Quem é Boninho? Relembre trajetória do diretor que deixou a Globo após 40 anos

“Ele nunca me fez essa queixa, mas eu acredito que sim. E eu nunca perguntei, mas ele também jamais reclamou”, disse Boni em entrevista ao jornalista Cesar Filho.

Na sabatina, o veterano ainda relembrou que Faustão foi essencial para alavancar a audiência da emissora aos domingos. “Nós só conseguimos enfrentar o Silvio Santos quando completamos o domingo da Globo com o Fausto Silva, que foi brilhante, e nós conseguimos fazer uma competição de igual para igual [com o SBT]. Respeito o trabalho do Fausto e tenho uma paixão danada por ele, que é um ser humano extraordinário”.

Fausto Silva encerrou contrato com a Globo em 2021, após 32 anos. O comunicador, entretanto, jamais demonstrou mágoas da emissora. Em recente entrevista ao próprio Cesar Filho, Faustão disse ser grato à Globo pelos anos em que foi contratado da empresa.