‘Acredito que ele não mentiu’, diz Bacci sobre Datena ter saído do SBT por sua causa

O bom filho à casa torna! O jornalista e apresentador Luiz Bacci, de 46 anos, foi anunciado como o novo contratado do SBT durante coletiva de imprensa realizada na tarde de quinta-feira, 15, nos estúdios da emissora em Osasco, São Paulo. Na ocasião, também foi divulgada a nova grade de programação da empresa de Silvio Santos (1930–2024).

Longe da TV há quatro meses, após passar 15 anos na Record TV, Bacci comandará o ‘Alô, Você!’, um jornal com foco na prestação de serviços, com notícias positivas e conteúdo leve, na faixa das 11h às 13h.

“Tudo aqui, para onde eu olho, tem um pouco da minha infância e da minha história, que se confunde demais com a da família do Silvio e do SBT. Para mim, é um momento de muita emoção — sempre que eu entro aqui, fico muito emocionado, e quem me conhece sabe”, disse Luiz Bacci.

“A sensação era de um filho deixando a casa do pai para desbravar o mundo, fazer mais reportagens e ter mais desafios antes de ocupar uma vaga em rede nacional… Alô, Você! estreia dia 26, às 11h da manhã. É um horário que comporta todos os tipos de conteúdo. Teremos o factual, mas também o bom humor, o mistério — que eu adoro — enfim”, completou.

As negociações entre Luiz Bacci e o SBT tiveram início há quatro meses. O apresentador foi desligado da Record em 17 de janeiro e, poucos dias depois, recebeu os primeiros contatos oficiais da cúpula da emissora de Silvio. Nesse período, o comunicador chegou a ser sondado pela Band, onde apresentou o Tá na Tela e o Café com Jornal, entre 2014 e 2015, mas as conversas não evoluíram.

Bacci retorna ao SBT 16 anos após sua experiência no jornalismo e no entretenimento da emissora. Entre 2007 e 2009, ele trabalhou como repórter do SBT Brasil e, posteriormente, apresentou o Fantasia e o SBT Rio.

Em entrevista exclusiva à IstoÉ Gente, o apresentador afirma que o novo projeto, o ‘Alô, Você!’, terá sua essência, mas com um toque de novidade e variedade.

“Não tem como fugir do meu perfil, mas vou ter que virar a chave para inserir outros tipos de assuntos que não sejam jornalismo policial. Vai ter a polícia, porque é o factual do Brasil, mas também haverá outros temas. Não há limitação de assunto ou tema”, contou, empolgado.

Ao ser questionado sobre Datena ter saído do SBT por sua causa, Bacci disse acreditar que isso não é verdade. Segundo o Notícias da TV, a saída foi motivada por ciúmes e insatisfação com a chegada do ex-Record, que estava sendo cogitado como novo contratado da emissora de Silvio Santos.

Ainda de acordo com o veículo, o veterano não teria gostado da ideia de ter o ex-concorrente como colega e passou a ameaçar sair, inclusive ao vivo.

“Eu acho que isso é mentira. Quando eu saí da Record e começaram as especulações sobre meu retorno ao SBT, ele (Datena) mesmo disse no ar que queria muito que eu viesse. Se ele mentiu, eu acredito que não. Eu não tenho nada contra o Datena.”

Vale lembrar que Luiz Bacci e Datena já se estranharam publicamente em diversas ocasiões. A rivalidade entre os dois jornalistas — que foram apresentadores de telejornais concorrentes: Datena no Brasil Urgente, da Band, e Bacci no Cidade Alerta, da Record — já gerou alguns incidentes ao vivo, incluindo troca de farpas e indiretas.

Luiz Bacci – Foto: Divulgação/SBT

Luiz Bacci e Daniela Beyruti (presidente do SBT) – Foto: Divulgação/SBT

A saída de Datena do SBT

O apresentador José Luiz Datena deixou o SBT no início do mês, após seis meses como âncora do telejornal ‘Tá Na Hora’. Na ocasião, ele afirmou que sua saída da emissora levou em conta questões profissionais. “Eu só tenho que agradecer ao SBT por ter passado por lá, mas, por questões profissionais, a gente tem que, às vezes, procurar novos caminhos. E eu procuro sempre”, disse no programa A Tarde É Sua, da apresentadora Sonia Abrão.

Em nota enviada à imprensa, o SBT revelou de quem partiu a iniciativa e explicou o motivo do desligamento:

“O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas”, afirmou na ocasião.

Após surpreender o público ao anunciar sua saída do SBT, Datena já tem dia e hora para estrear na RedeTV!. Ele comandará uma nova atração policial na emissora de Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo Jr. a partir do próximo mês.

A estreia de Datena na RedeTV! está marcada para o dia 9 de junho. Sua nova atração se chamará ‘Repórter Cidadão’, mesmo nome do programa que ele comandou na emissora em 2002, quando ficou no ar por apenas um mês e meio, antes de trocar o canal pela Record. O jornalístico será exibido das 17h45 às 19h45, de segunda a sexta-feira.