AC: Mulher é presa ao tentar entrar em penitenciária com drogas nas partes íntimas

No domingo (22), a Polícia Penal do Acre prendeu uma mulher que tentou entrar na Unidade Penitenciária Moacir Prado, localizada em Tarauacá, com drogas dentro da região pélvica. Os entorpecentes foram encontrados na visitante quando ela passou pelo aparelho de scanner corporal durante a revista. As informações são do portal AC 24 horas.

Ao ser questionada pelos agentes, a mulher demonstrou nervosismo e inquietação. Depois, ela confessou que estava com drogas nas partes íntimas.





Então, a visitante foi levada pelos policiais penais até uma sala de revista e puxou de dentro da sua vagina um preservativo com 31 envelopes pequenos de uma substância que aparentava ser maconha e outros dois com papel para produzir cigarros

Por conta disso, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.