Acqio traz inovação ao apostar em modelo de franquias para meios de pagamento

Da Redação 13/12/2024 - 11:13

No Brasil, onde o empreendedorismo frequentemente surge como alternativa ao mercado de trabalho tradicional, empresas do setor de meios de pagamento têm buscado novas formas de se expandir nesse segmento tão competitivo. Entre estratégias tradicionais de vendas diretas e representantes comerciais, o modelo de franquias aparece como uma alternativa inovadora, contudo ainda rara nesse setor. Essa abordagem permite que empreendedores locais assumam o papel de representantes da marca, ampliando o alcance dos produtos financeiros em regiões muitas vezes não atendidas por grandes instituições financeiras.

Nesse sentido, a Acqio, fintech de produtos e serviços financeiros e parte do Grupo Entre, se destaca pelo seu modelo de franquias. Fundada em 2014, foi a primeira empresa brasileira do setor a adotar esse formato, possibilitando que empreendedores locais representem a marca em suas regiões. Hoje, a empresa conta com mais de 200 franqueados espalhados por todo o Brasil, atuando em mais de 1.600 municípios​

Esse modelo de negócio não só impulsiona o crescimento da empresa, mas também oferece uma oportunidade para quem deseja empreender com segurança. Ao contrário de outros formatos, em que os representantes comerciais vendem produtos de diversas marcas, o franqueado Acqio tem exclusividade na sua área, além de suporte contínuo e acesso a uma ampla gama de ferramentas.

Para oferecer esse tipo de diferencial, a empresa conta com soluções que vão desde maquininhas de cartão até serviços financeiros que facilitam a gestão de negócios para pequenos e médios empreendedores​. A empresa também proporciona aos seus franqueados um sistema de suporte que inclui treinamentos por meio da Universidade Acqio, além de consultoria oferecida durante os primeiros meses de operação e suporte contínuo de supervisores regionais.

Esse acompanhamento garante que os franqueados tenham todas as ferramentas necessárias para prosperar em suas atividades. Contudo, não tira flexibilidade que os microempreendedores necessitam. “Na Acqio, eu faço minhas taxas, sei que tenho meu limite, mas posso negociar. Se chegar num cliente e vejo que não preciso negociar um débito baixo, negocio só o que eu preciso […] Poder tratar desse tipo de coisa agiliza demais o seu negócio, claro que tem uma parte burocrática, mas a Acqio aprova tudo muito rápido, coisa de 30 minutos”, conta Felipe Mesquita, franqueado da Acqio.

Contar com uma rede de suporte e com processos definidos de uma grande empresa também é uma das vantagens do sistema de franquias. “Depois que comprei a franquia, sempre tive olhar de dono. Eu sou a dona. Comprar uma franquia é uma vantagem muito grande, porque já chega com uma diretriz pronta, é meio caminho andado, ao invés de desenvolver tudo do zero, já tem todos os processos definidos”, conta Andreia Lima, franqueada da Acqio.

Para falar sobre sua experiência empreendedora com a Acqio, Andrea Lima e Felipe Mesquita, que foram recentemente homenageados pela Acqio por conta de seu desempenho, contaram sua trajetória à IstoÉ. Confira: