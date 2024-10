Acordos em moedas nacionais reduzem custos do serviço da dívida, diz Putin

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 17:39 Para compartilhar:

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o aumento na parcela de acordos denominados em moedas nacionais ajuda a reduzir os custos do serviço da dívida, fortalecer a independência financeira dos Estados do Brics e minimizar os riscos geopolíticos. Os comentários foram feitos por ocasião da abertura do encontro dos países integrantes do bloco em Kazan, em território russo. Putin é o presidente do Brics este ano.

Desde 2018, o Banco dos Brics financiou cerca de cem projetos, totalizando US$ 33 bilhões, disse Putin, de acordo com texto preparado para a abertura do encontro.

Também na abertura da reunião, a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, disse que embora a quantidade de financiamentos seja significativa, o valor continua insuficiente em relação às necessidades do Sul Global. “Portanto, é crucial fornecer financiamento em moedas nacionais e em formatos especializados”, afirmou.