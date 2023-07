Acordo UE-Mercosul pode sair em 2023, diz premiê espanhol

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 9:01 Compartilhe

BRUXELAS, 17 JUL (ANSA) – O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse nesta segunda-feira (17) que o acordo entre União Europeia e Mercosul pode ser firmado ainda neste ano.

“Depois de 20 anos de negociações, acreditamos que agora temos uma janela de oportunidade para ratificá-lo na segunda metade de 2023. A Espanha sempre estará ao lado dos que querem fechar esse importantíssimo acordo para ambas as regiões”, disse o premiê da Espanha, país que ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia até o final do ano.

A declaração foi dada em Bruxelas, onde acontece a cúpula entre a UE e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Na cúpula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também disse esperar que seja possível fechar em 2023 um acordo “equilibrado e que abrirá novos horizontes, preservando a capacidade das partes e respondendo aos desafios presentes e futuros”.

No entanto, ele também voltou a criticar as negociações sobre o pacto, especialmente a expectativa da UE de que as empresas europeias possam participar das licitações públicas na América do Sul.

“Os contratos públicos são um instrumento vital para articular o investimento em infraestrutura e sustentar nossa política industrial. Estados Unidos e União Europeia partem em vantagem e já adotam políticas industriais ambiciosas, baseadas em compras públicas e conteúdo nacional”, afirmou. (ANSA).

