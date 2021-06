Acordo sobre o plano de infraestrutura de Biden parece muito distante

Após dois meses de duras negociações, a Casa Branca e o Congresso ainda estão longe de um acordo sobre o gigantesco plano de infraestrutura de Joe Biden, que deve se equilibrar entre a ala esquerda de seu partido, os centristas e a oposição republicana.

“Os democratas perdem tempo precioso e poder de ação para negociar com os republicanos”, que não votarão com eles no final, alertou a jovem deputada Alexandria Ocasio-Cortez em um tuíte esta semana.

A mensagem para a Casa Branca é clara: pare de buscar um acordo com a oposição e priorize o avanço rápido entre os democratas.

Mas a equação não é tão simples quando se trata de um plano faraônico.

Em 31 de março, o presidente democrata propôs investir cerca de US $ 2 trilhões em infraestrutura ao longo de oito anos para criar “milhões de empregos bem remunerados” nos Estados Unidos e continuar a ser a principal potência mundial à frente da China.

O presidente também quer que esse plano permita o combate às mudanças climáticas.

O plano “criará a economia mais resiliente, forte e inovadora do mundo”, ele lançou.

Mas os republicanos discordam dessa definição de infraestrutura, um termo que eles veem mais tradicionalmente em referência a estradas ou pontes, estendido à internet de alta velocidade. Alguns democratas veem da mesma forma.

A maioria do governo no Congresso é tão escassa que Biden precisa convencer pelo menos dez senadores republicanos ou apostar nos democratas para se levantarem e aprovarem a lei por meio de um procedimento que permite aprovações por maioria simples no Senado, onde os democratas têm direito ao voto da vice-presidente Kamala Harris para inclinar a balança em caso de empate.

– O clima e o acordo –

Na noite de quinta-feira, um grupo de 10 senadores republicanos e democratas anunciou um acordo sobre um plano de infraestrutura “realista” de US $ 1,2 trilhão ao longo de oito anos com uma abordagem tradicional.

Sem dar detalhes, eles enfatizaram que a proposta não envolve aumento de impostos como a de Biden, algo a que os republicanos se opõem totalmente.

Biden queria aumentar o imposto de renda corporativo de 21% para 28% para financiar a iniciativa, embora mais tarde ele estivesse disposto a negociar esses percentuais para chegar a um acordo.

Até caiu para US$ 1,7 trilhão como o montante a ser investido em maio, e na semana passada ele aludiu a um plano que seria a metade da meta original.

Embora a proposta dos dez senadores seja uma esperança para um presidente em busca de consenso, os progressistas estão alarmados.

“Sem (considerar o) clima não há acordo”, disse ele à ala esquerda democrata.

Para eles, está fora de questão votar um plano que não inclua medidas prometidas durante a campanha eleitoral: zerar o balanço de emissões do setor de energia dos EUA até 2035 e tornar toda a economia neutra em carbono até 2050.

É um enigma para os negociadores da Casa Branca, e a perspectiva de uma votação em julho sobre esse “plano amplo e ousado” prometido pelos líderes do partido no governo parece estar se dissipando.

