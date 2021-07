Acordo sobre imposto global é assinado por 130 países

NOVA YORK, 1 JUL (ANSA) – Um acordo histórico sobre uma taxa mínima global para grandes empresas foi fechado nesta quinta-feira (1º) por 130 países, incluindo o Brasil, anunciou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Assim como ocorreu no texto aprovado em uma reunião de ministros das Finanças, em 5 de junho, o documento prevê um imposto mínimo de “ao menos, 15% sobre os lucros” das gigantes mundiais.

A decisão é bastante significativa porque coloca como possível a aprovação do documento também durante a reunião do G20, marcada para Veneza, na Itália, entre os dias 8 e 11 de julho. As maiores resistências vieram da Irlanda e da Hungria que, especialmente no caso da primeira, abrigam as sedes na Europa de grandes empresas de tecnologia e redes sociais.

Em comunicado, o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, celebrou o entendimento e disse que ele é fruto “de anos de trabalho e negociações intensas”. “Esse pacote histórico vai garantir que as grandes empresas multinacionais paguem uma parte justa de impostos em todo o mundo”, ressaltou ainda.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um dos maiores entusiastas da aprovação, afirmou que o acordo desta quinta “é um importante passo adiante para termos uma economia mais justa” no mundo.

Na mesma linha, a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, disse que “é um dia histórico para a diplomacia econômica” e que “por décadas” os Estados Unidos “participaram de competições internacionais sobre as taxas, reduzindo as suas para ver os outros reduzirem ainda mais”.

Apesar de afetar todas as grandes empresas multinacionais do mundo, a medida atinge mais, na prática, as chamadas “big techs”, que há anos causam disputas internacionais entre países, especialmente, na Europa. Diversos são os processos que punem as grandes empresas do tipo por evasão de impostos e por reportarem lucros menores nas nações onde atuam. (ANSA).

