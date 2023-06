Acordo, segunda traição e submissão: o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/06/2023 - 18:16 Compartilhe

Não se fala em outra coisa na mídia a não ser sobre a suposta traição de Neymar, que está à espera de seu segundo herdeiro fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. No domingo (18), a influenciadora Fernanda Campos revelou para colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, na última segunda-feira (12).

+Neymar tem compulsividade em trair? Psicóloga analisa mais uma possível traição do jogador

+Em previsão, sensitivo diz se Bruna Biancardi irá perdoar nova traição de Neymar

Fábia teve acesso exclusivo aos prints das conversas entre o menino Ney e Fernanda, que começaram a se falar pelo Instagram, em novembro do ano passado. Na ocasião, o jogador teria começado um flerte com a ruiva durante a última Copa do Mundo e, segundo a moça teria exposto à colunista, ele havia dito que o seu relacionamento com Biancardi estava oscilando. Vale ressaltar que o casal estava separado naquele período. Eles reataram em janeiro deste ano, três meses antes do anúncio da gravidez.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias