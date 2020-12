Acordo pós-Brexit entre Reino Unido e UE sustenta libra e pressiona dólar

O dólar se desvalorizou na comparação com rivais nesta quinta-feira, 24, com o fechamento do acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia para o período subsequente ao Brexit fornecendo suporte à euro e libra, que se fortaleceram e pressionaram a divisa americana.

O índice DXY, que mede a variação da moeda dos Estados Unidos ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou em queda de 0,09%, a 90,323 pontos. No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 103,68 ienes, enquanto euro subia a US$ 1,2188 e libra se apreciava a US$ 1,3543.

Após meses de intensas negociações, Londres e Bruxelas finalizaram o tratado que irá ditar o comércio entre as duas partes após o fim do período de transição do Brexit, em 1 de janeiro de 2021. O texto – que ainda precisa ser chancelado pelos parlamentos britânico e europeu – zera todas as tarifas de bens transacionados entre as duas margens do Canal da Mancha.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comemorou o acordo. “Estou muito satisfeito com o acordo alcançado, que protege empregos. Traz-nos independência e liberdade. Bens do Reino Unido poderão ser vendidos sem tarifas à UE”, disse.

Na esteira do anúncio, investidores foram em busca da libra, que chegou a ultrapassar a marca de US$ 1,36. No entanto, para o TD Securities, o movimento não deve se sustentar, à medida que os mercados já precificavam algum tipo de entendimento. “No geral, o enfraquecimento do dólar pode ajudar a elevar a libra, mas nossas previsões não enxergam a moeda britânica sustentando ganhos acima dos níveis atuais até a segunda metade de 2021”, explica.

