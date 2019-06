Acordo para votar crédito extra está ‘praticamente’ fechado, diz Hildo Rocha

Após uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e membros da equipe econômica, o relator do crédito suplementar na Comissão Mista de Orçamento (CMO), Hildo Rocha (MDB-MA), afirmou que um acordo para votar o texto no colegiado está “praticamente” fechado.

Para votar o crédito de R$ 248,9 bilhões, a oposição e partidos do Centrão pediram ao governo compromisso em destinar recursos para o Minha Casa, Minha Vida, transposição do Rio São Francisco e descontingenciar parte do bloqueio orçamentário nas universidades.

Dos R$ 5 bilhões de descontigenciamento solicitados pela oposição, o governo teria concordado em destravar R$ 1 bilhão, além de R$ 1,5 bilhão já liberado, disse Rocha.

Neste momento, líderes partidários conversam a portas fechadas para avaliar a proposta do Planalto. Os recursos para as áreas demandas viriam através de portarias.

O relatório do crédito extra, nesse caso, seria votado na íntegra, conforme a proposta do governo.