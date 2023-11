Acordo Mercosul-UE: Há resistência da França em ratificar, diz Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 21:07 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 9, que a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia sofre resistências da França. “Eles (França) têm problemas políticos internos. Há medo das eleições de maio na Europa”, disse o ministro durante evento do Itaú BBA.

Ao falar de comércio internacional, Haddad afirmou que o Brasil ainda exporta muito imposto, situação que, frisou, vai melhorar com a reforma tributária, que acaba com resíduos tributários acumulados durante as fases de produção.

Para o ministro, o Brasil vai gerar saldos ainda mais positivos na balança comercial se usar potencial que tem de se reindustrializar sob bases sustentáveis. Nesse ponto, Haddad fez destaque à agenda verde lançada pelo governo, por colocar o País no radar do investidor de longo prazo.

