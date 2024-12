Acordo Mercosul-UE está próximo, diz chefe da Comissão Europeia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 5 DEZ (ANSA) – A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, desembarcou nesta quinta-feira (5) em Montevidéu, no Uruguai, e indicou que o acordo comercial com o Mercosul está próximo.

A capital uruguaia recebe entre hoje e amanhã (6) a cúpula de presidentes do Mercosul, e existe a expectativa de que a conclusão das negociações seja anunciada durante a reunião, sentimento reforçado pela presença de Von der Leyen.

“A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está próxima. Vamos trabalhar, vamos atravessá-la. Temos a oportunidade de criar um mercado de 700 milhões de pessoas, a maior parceria comercial e de investimentos que o mundo já viu. Ambas as regiões serão beneficiadas”, escreveu a presidente da Comissão Europeia no X.

Durante a semana, uma porta-voz do Executivo da UE chegou a dizer que não estava prevista nenhuma viagem de Von der Leyen à América Latina, lançando dúvidas sobre o sucesso das tratativas.

O acordo comercial entre Mercosul e UE é negociado há 25 anos, e um texto chegou a ser anunciado em 2019, mas nunca foi ratificado. Em 2023, as discussões foram reabertas devido a novas exigências ambientais de Bruxelas que irritaram os países sul-americanos.

Embora conte com o apoio da Alemanha, principal economia europeia, o acordo enfrenta resistência dos governos de países como França e Polônia, pressionados por agricultores que temem a concorrência de produtos do Mercosul. Já a Itália se diz favorável ao tratado, mas pede mudanças no capítulo sobre agropecuária. (ANSA).