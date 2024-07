Acordo Mercosul-UE é ‘inadiável’, diz presidente da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2024 - 8:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 18 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, que está em visita oficial ao Brasil, afirmou que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia é “inevitável” e pode contribuir para a paz no mundo.

O tratado chegou a ser concluído em 2019, mas nunca foi ratificado por nenhum dos dois blocos, e novas exigências ambientais de Bruxelas reabriram as tratativas no ano passado.

“O acordo Mercosul-UE é muito importante, inadiável e historicamente de grande valor”, disse Mattarella em entrevista à CNN Brasil. “É importante porque constrói uma rede de colaboração positiva que ajuda a paz no mundo”, acrescentou o chefe de Estado, que discutiu o tema em seu encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, na segunda-feira (15).

Segundo o líder italiano, a integração entre continentes contribui para “crescer economicamente com bem-estar, estabilidade e segurança para o futuro”.

Durante a entrevista, Mattarella também apontou sinergias entre as presidências do Brasil no G20 e da Itália no G7, como a luta contra a crise climática, o combate à fome e à desigualdade e a atenção com o fenômeno da inteligência artificial.

“Essa consonância de temas incentiva os outros países que participam dos dois fóruns a se ocupar das mesmas questões, que são fundamentais para o futuro”, salientou. (ANSA).