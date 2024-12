Acordo entre Mercosul e UE irá para ‘revisão legal e tradução’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 12:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 DEZ (ANSA) – O texto do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está “pronto para revisão legal e tradução”, segundo declaração conjunta divulgada pelos dois blocos na manhã desta sexta-feira (6).

“Os Estados Partes Signatários do Mercosul [Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai] e a União Europeia anunciaram a conclusão final das negociações de um acordo de parceria entre as duas regiões, após mais de duas décadas de negociações”, diz o comunicado.

“À luz do progresso alcançado desde 2023, o acordo está agora pronto para revisão legal e tradução. Ambos os blocos estão determinados para conduzir tais atividades nos próximos meses, com vistas à futura assinatura”, acrescenta a declaração conjunta, que não estabelece prazos para a firma e ratificação do tratado. (ANSA).