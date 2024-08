Acordo entre Israel e Hamas está ‘à beira do fracasso’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2024 - 8:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 21 AGO (ANSA) – Um possível acordo entre Israel e Hamas para um cessar-fogo na Faixa de Gaza está “à beira do fracasso” e não há nenhuma proposta alternativa que possa ser apresentada, segundo funcionários da inteligência de Tel Aviv e dos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo site americano Politico, às vésperas de uma nova rodada de negociações no Cairo, capital do Egito, em 22 e 23 de agosto.

“Não sabemos se Sinwar [novo líder político do Hamas] quer o acordo. Se ele não quiser, é possível que o Irã ataque [Israel], e a situação se deteriore”, disse uma fonte ao portal.

Já um funcionário israelense afirmou não estar seguro de que haverá negociações no Cairo, uma vez que o Hamas ainda não confirmou se enviará uma delegação.

Na semana passada, o grupo não mandou representantes para uma rodada de tratativas em Doha, no Catar.

A guerra em Gaza foi deflagrada após atentados do Hamas que deixaram 1,2 mil mortos em Israel, cujos ataques no enclave palestino já mataram mais de 40,2 mil pessoas desde 7 de outubro.

O grupo fundamentalista islâmico exige a retirada total das tropas israelenses e um cessar-fogo definitivo, enquanto o premiê Benjamin Netanyahu disse que o conflito só terminará com a eliminação do Hamas. (ANSA).