Acordo entre General Motors e Tesla trouxe instabilidade ao setor de carros elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 21:35 Compartilhe

Ao anunciar que adotaria o plugue de carregamento da Tesla, a General Motors (GM) injetou incertezas e volatilidade sobre ações do setor de carros elétricos. Investidores estão preocupados que os custos para adicionar um plugue de terceiros às redes existentes sejam altos ou que a Tesla monopolize o negócio de carregamento de veículos elétricos.

Nos últimos dois pregões, investidores adicionaram cerca de US$ 45 bilhões ao valor de mercado da Tesla, movimento que acompanhou a percepção de que a empresa pode ser também uma cadeia de postos de combustível, não apenas uma fabricante de veículos elétricos. Do outro lado da gangorra, as ações de carregamento de EV perderam cerca de US$ 300 milhões em valor de mercado no mesmo período.

Incertezas nunca são boas, mas ambos os medos parecem um pouco exagerados. Os papéis da ChargePoint Holdings e da EVgo caíram mais de 3% no início do pregão de hoje. No final do dia, o ChargePoint subiu mais de 5% e o EVgo caiu cerca de 1%, enquanto o S&P 500 subiu 0,9%. As ações caíram 13,2% e 11,7%, respectivamente, na última sexta-feira.

As ações da empresa de carregamento de veículos elétricos Tritium também caíram 10,8% na sexta-feira. Eles subiram 4,2% nesta segunda-feira, aparentemente porque a empresa disse que apoiaria e adicionaria o plugue Tesla à rede existente de estações de carregamento da empresa. “Estamos empenhados em permitir a rápida transição para veículos elétricos, fornecendo aos nossos clientes e motoristas de veículos elétricos opções de carregamento rápidas e confiáveis que podem carregar qualquer modelo”, disse Jane Hunter, CEO da Tritium, em um comunicado à imprensa.

A adesão ao plugue não é uma surpresa. Todos os fabricantes de equipamentos farão o mesmo. A ABB, que fabrica equipamentos para empresas de carregamento de veículos elétricos, anunciou na sexta-feira que um plugue Tesla seria adicionado como uma opção para seus produtos.

De qualquer modo, as notícias continuam sendo positivas para a Tesla, que opera como a maior cadeia de postos de gasolina EV nos EUA, com aproximadamente 17.000 plugues disponíveis.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias