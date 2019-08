Acordo entre EBC e TV Cultura do Amazonas amplia parceria de emissoras

Acordo firmado entre a TV Cultura do Amazonas e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) amplia parceria da transmissão de conteúdo. Atualmente a emissora amazonense retransmite sete horas e trinta minutos da programação da TV Brasil e esse tempo vai aumentar em duas horas .

O novo acordo também possibilitará maior troca de conteúdo entre os veículos de comunicação, como destacou o presidente da TV Cultura do Amazonas, Oswaldo Lopes, durante visita à EBC, nesta segunda-feira (12).

“Essa parceria vem se estendendo e agora teve um upgrade. De parceiros passamos a qualidade de associados. Os números do Ibope nos conduziram a isso e também à facilidade de comunicação que encontramos com a EBC. É uma via de mão dupla onde vamos fornecer conteúdo para a EBC e vice-versa”, pontuou Lopes.

O governador do estado, Wilson Lima, que é jornalista, também esteve na EBC nesta segunda-feira e ressaltou a qualidade e a credibilidade da empresa. “O que eu tenho percebido ao longo dos anos é o quanto a EBC tem melhorado, não só a qualidade da imagem, mas também do conteúdo. Apesar dos avanços significativos nos processos de comunicação, com a internet, redes sociais e grupos de conversa, os veículos tradicionais ainda continuam sendo aqueles portadores de credibilidade”.

A parceria entre as empresas de comunicação pública também prevê maior cooperação de conteúdos de rádio. A TV Cultura do Amazonas vai inaugurar até outubro uma emissora FM e incluir parte da programação das Rádios EBC.