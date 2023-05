Acordo encerra greve de maioria de funcionários públicos no Canadá

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/05/2023 - 13:21 Compartilhe

Um sindicato do setor estatal do Canadá anunciou, nesta segunda-feira (1º), um acordo para encerrar a greve de boa parte de milhares de funcionários públicos que, há dez dias, exigem aumentos salariais e mais teletrabalho.

O acordo encerra uma das maiores greves da história do Canadá, iniciada em 19 de abril por 155 mil servidores públicos, o equivalente a um terço dos funcionários do país.







A paralisação afetou muitos serviços federais, como emissão de passaportes e solicitações de imigração.

Depois de cerca de dois anos de negociações, a Aliança de Serviços Públicos do Canadá (PSAC) anunciou em nota que havia chegado a “acordos provisórios para seus 120.000 membros”.

Segundo o texto, o acordo será aplicado a dezenas de milhares de servidores que devem retomar suas funções a partir deste segunda às 9h locais (10h no horário de Brasília), com um “contrato de trabalho justo e equitativo que supera o que o empregador havia oferecido antes do início da greve”.

A PSAC afirmou que obteve aumentos salarias de 12,6% em quatro anos, para o período de 2021 a 2024.

O sindicato pedia um aumento de 13,5% em três anos, ou 4,5% anual para compensar a inflação, enquanto o governo havia proposto 9% no mesmo período.

Também disse que conquistou “proteções muito melhores em relação ao teletrabalho”.

Por outro lado, 35.000 funcionários de serviços fiscais continuam em greve no Canadá.







