Acordo editorial dá novo fôlego à Sports Illustrated

A revista Sports Illustrated (SI), uma instituição do jornalismo americano, ganhou fôlego após um acordo de “parceria de longo prazo” com uma nova editora, anunciaram as partes envolvidas nesta segunda-feira (18).

“A Minute Media, especializada em conteúdo esportivo e tecnológico em nível mundial, e a plataforma Authentic Brands Group (ABG), proprietária da Sports Illustrated, anunciam hoje um acordo de longo prazo para acompanhar o futuro da marca SI”. Segundo uma porta-voz da ABG, a parceria tem um prazo de 10 anos, com opção de duas prorrogações por dez anos.

O sindicato NewsGuild informou em janeiro que a maior parte da redação da revista seria demitida pela editora The Arena Group, em plena reestruturação. Essa decisão seria uma consequência da revogação de um acordo de licenciamento entre Arena Group e ABG, depois que a editora da Sports Illustrated não conseguiu efetuar um pagamento que vencia em dezembro.

A Sports Illustrated passou por várias mãos nos últimos anos, com a deterioração da sua trajetória comercial. A revista e sua matriz, Time Inc, foram separadas do império Time Warner em 2014 e compradas pelo grupo de imprensa Meredith Corporation em 2018. No ano seguinte, a SI foi vendida para a Authentic Brands.

Lançada em 1954, a revista foi a primeira a alcançar 1 milhão de exemplares vendidos em uma semana. No começo dos anos 1990, chegou a 3,5 milhões, e publica atualmente 1 milhão de exemplares.

