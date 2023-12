Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 14:11 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 7, que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Cingapura, o primeiro com um país asiático desde 2011, é muito importante. “O acordo com Cingapura é estímulo para acreditar que coisas vão continuar dando certo”, disse.

Lula participa da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

