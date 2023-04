Acordo de grãos no Mar Negro segue indefinido, apesar da retomada das inspeções de navios

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/04/2023 - 8:34 Compartilhe

Por Pavel Polityuk







KIEV (Reuters) – As inspeções de navios que transportam grãos ucranianos a partir do Mar Negro foram retomadas nesta quarta-feira sob um acordo mediado pela ONU, mas Kiev disse que é necessário mais tempo para garantir uma extensão da iniciativa.

A Ucrânia, que depende fortemente da receita da venda de grãos enquanto luta contra a invasão pela Rússia, e aliados colocaram a culpa pela recente suspensão das inspeções de navios no Bósforo em Moscou, que por sua vez culpou a Ucrânia e as Nações Unidas.

O vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksandr Kubrakov, escreveu no Facebook que “as inspeções de navios estão sendo retomadas, apesar das tentativas da FR (Federação Russa) de interromper o acordo”.

O Centro de Coordenação Conjunta em Istambul, que supervisiona as operações, disse que “as inspeções já estão em andamento”.

As negociações sobre a extensão do acordo de grãos do Mar Negro além do prazo de 18 de maio não mostraram um avanço, e as exportações de grãos de Kiev também estão limitadas por proibições de importação impostas por três países do leste europeu.

A Iniciativa de Grãos do Mar Negro, alcançada com a mediação da ONU e da Turquia em julho passado, desbloqueou três portos ucranianos no Mar Negro cinco meses após a invasão da Rússia. Ela foi concebida para aliviar uma crise global de alimentos, bem como para apoiar a Ucrânia, cuja economia depende fortemente das exportações agrícolas.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, sem oferecer provas documentais, acusou Kiev de sabotar o negócio ao exigir subornos de armadores para registrar embarcações e realizar inspeções. Kiev não comentou imediatamente a alegação.

A Rússia diz que se comprometeu com a iniciativa apenas até 18 de maio e reclama que um acordo separado destinado a facilitar suas próprias exportações agrícolas e de fertilizantes não foi mantido.







O ministro da Agricultura ucraniano, Mykola Solsky, disse a repórteres que as negociações para estender o acordo no próximo mês estão ocorrendo. Mas, deixando claro que nenhum avanço imediato era esperado, Solsky disse: “Vamos dar-lhes tempo”.

Ele não deu detalhes sobre as negociações. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, deve discutir o acordo de exportação de grãos com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em Nova York na próxima semana.

PROIBIÇÕES DE IMPORTAÇÃO







Kiev também está tentando obter acordo de três estados membros da União Europeia na Europa Oriental para suspender as proibições de grãos e produtos alimentícios ucranianos.

Hungria, Polônia e Eslováquia impuseram proibições para proteger seus mercados de um influxo de oferta mais barata após a invasão russa da Ucrânia, e Bulgária e Romênia disseram que também poderiam tomar medidas.

A Polônia foi além ao proibir não apenas as importações, mas também o trânsito de grãos ucranianos por seu território. O país concordou na terça-feira em suspender a proibição de trânsito após negociações com Kiev.

Grandes quantidades de grãos ucranianos ficaram presas na Europa Central e Oriental, conforme os baixos preços globais e a demanda dificultaram as vendas dos produtos.







Os gargalos reduziram os preços e as vendas de produtores locais, pressionando politicamente os governos da região.

(Reportagem adicional de Max Hunder em Kiev, Omer Berberoglu e Huseyin Hayatsever em Ancara, Guy Faulconbridhe em Moscou e Philip Blenkinsop em Bruxelas)

